В пожаре пострадали двое рабочих, который проводили ремонт крыши поликлиники

В свердловском минздраве уточнили информацию о пострадавших в пожаре в поликлинике горбольницы № 3 на улице Братьев Быковых. Медицинская помощь потребовалась двоим сотрудникам подрядной организации, которая проводила плановый ремонт крыши здания. Одному из них оказана помощь на месте, второй мужчина госпитализирован.

После пожара поликлиника закрыта. Пациенты могут обратиться в отделение неотложной помощи поликлиники № 1 ЦГКБ № 3 на ул. Бебеля, 160, сегодня до 21:00.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube