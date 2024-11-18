«Автомобилист» уступил в борьбе «Нефтехимику»

ХК «Автомобилист» в упорной борьбе проиграл «Нефтехимику» в домашнем матче. Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

«Нефтехимик» забил первым в середине стартового периода. Григорий Селезнев получил передачу на дальней штанге от партнера и с близкого расстояния закатил шайбу в ворота Евгения Аликина. «Автомобилист» мог отыграться в большинстве, но за две минуту не смог ничего создать в атаке.

В начале второго периода гости удвоили преимущество, и вновь отличился Селезнев, который подставил клюшку после наброса Богдана Киселевича. Екатеринбуржцы отреагировали контрвыпадом, а вскоре сократили отставание в счете. Гол забил Брукс Мейсек при розыгрыше большинства, ему ассистировал Семен Кизимов. Еще до перерыва «Нефтехимик» забросил третью шайбу, но ее отменили после тренерского запроса «Автомобилиста». Судьи зафиксировали помеху вратарю.

В третьем периоде екатеринбуржцы методично обстреливали ворота соперника, но вратарь «Нефтехимика» справлялся со всеми бросками. На последних минутах «Автомобилист» выпустил шестого полевого и получил шайбу в пустые ворота – отличился Евгений Митякин.

«Конечно, нам неприятно. Хорошая серия побед прервалась сегодня. Считаю, что мы незаслуженно проиграли, но вот это начало игры оказало влияние на весь матч, и нам не хватило злости в завершении. 49 бросков сегодня было, наверное, около 20 минут сыграли в атаке, забили один гол – этого оказалось мало для победы», – отметил после матча главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Следующий матч екатеринбуржцы проведут против пекинского клуба «Куньлунь». Игра состоится 21 ноября в КРК «Уралец».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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