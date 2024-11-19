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Вторник, 19 ноября 2024, 11:23 мск

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На Урал привезли 400 тонн новогодних товаров

На Урал перед Новым годом привезли почти 400 тонн игрушек, искусственных елок и гирлянд. Основным поставщиком новогодней атрибутики стал Китай.

Как отметили в пресс-службе уральского таможенного управления, стоимость товаров составила 170 миллионов рублей. «Пик новогодних поставок пришелся на лето. С июня по август сотрудники Уральской электронной таможни оформили более 160 тонн праздничных игрушек, елок, карнавальных костюмов и фейерверков на сумму 37 миллионов рублей», – отметил начальник Уральской электронной таможни Сергей Епифанов.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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