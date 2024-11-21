В новогодние каникулы за границу собираются только 1% россиян

В новогодние каникулы почти 40% жителей России будет отдыхать дома, 20% планируют работать, и только 1% планируют поехать за границу.

Как сообщает портал SuperJob, 6% респондентов будут отдыхать на даче, а ещё 6% отправятся в гости к друзьям и родственникам. 4% опрошенных собираются путешествовать по России. Наиболее популярными направлениями для отдыха являются Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи и Байкал. Один из ста отправится за границу: в Таиланд, Турцию, ОАЭ, Грузию или Армению.

37% россиян проведут бо́льшую часть новогодних каникул дома. Люди ждут возможности побыть с семьёй, посетить театры, музеи, кино и детские елки.

Каждый пятый (19%) россиянин будет работать в праздники. Среди них – рабочие и инженеры непрерывно действующих производств, водители, врачи и медицинские сестры, работники торговли и складов, сотрудники полиции и служб безопасности, персонал гостиниц, видеооператоры и фотографы.

Мужчины чаще женщин работают во время новогодних каникул (23 и 12% соответственно). Среди россиян до 35 лет больше всего тех, кто проведет праздники на рабочем месте (22%), а также поедет в гости (10%). Чем старше россияне, чем чаще они выбирают поездку по России (среди граждан до 35 лет таких 2%, а среди тех, кто старше 45 лет, – 5%).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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