Главный по культуре Екатеринбурга высказался против парковки на площади 1905 года

Начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков отметил, что нужно избавляться от автомобильной парковки на площади 1905 года. Сейчас на этом месте возводят новогодний каток, который проработает до конца февраля.

«Если честно, то я за то, чтобы убрать [парковку]. Но при этом я также прекрасно понимаю, что тогда город и администрация города должны предложить какие-то альтернативы, какие-то схемы взаимодействия, возможно, с существующими подземными парковками, специальные условия для людей, которые там работают. Возможно, это будет реализовано через специальные мобильные приложения, соглашения, что-то такое. Понятно, что в центральной части Екатеринбурга это, наверное, не очень хорошо, когда на главной в прошлом Кафедральной площади находится парковка», – отметил Илья Марков в эфире ОТВ.

Напомним, в этом году в Екатеринбурге организуют две главные новогодние площадки. Ледовый каток напротив здания мэрии создает команда парка Маяковского. По словам Маркова, финансовые затраты взяли на себя спонсоры и сам парк, который неплохо заработал этим летом.

Городской ледовый городок перенесут в Исторический сквер. Там будут гигантские снеговики, горки и искусственная ель высотой 30 метров. На строительства городка потратят 30 миллионов рублей из городского бюджета.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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