В Историческом сквере собирают главную елку города

Уже через несколько дней на площади 1905 года планируется начать заливку катка.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, часть площади со стороны улицы 8 Марта закрыли водонепроницаемой тканью – тарпаулином, а сверху уложили слой песка. После установки на оставшейся части площади трех больших елей высотой 10, 12 и 15 метров, брусчатку с этой стороны так же закроют. Когда по всему периметру уложат еще один слой тарпаулина, придет очередь снежной подушки, по которой и зальют ледяное поле. По плану, работы по заливке начнутся уже в конце текущей – начале следующей недели.

На площади уже построен теплый павильон, внутри которого поставили внутренние перегородки, обустроили подсобные помещения для работников катка, завезли тепловые пушки. Позже добавят инфраструктуру для хранения коньков, скамейки для переодевания и камеры хранения.

Также на катке уже смонтирован основной фуд-корт.

В Историческом сквере идут работы по строительству ледового городка. Уже устанавливают ярусы главной новогодней елки, высота которой составит 30 метров. Готовы 3 из 10 кругов, сегодня их начнут украшать гирляндами.

Большая горка появится на левом берегу Исети. Ее основной каркас уже закончен. Неподалеку от нее собирают колесо обозрения, карусели «Лошадки» и «Рекс».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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