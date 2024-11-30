Осужденного за взятку и погибшего на СВО генерал-майора полиции наградили орденом Мужества посмертно

Бывший начальник управления МВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов, погибший в зоне СВО в конце 2023 года, награжден орденом Мужества.

Как сообщает близкий к городской администрации телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», указ об этом был подписан 11 марта, спустя несколько месяцев после гибели Трифонова. Подробности неизвестны.

Как уже сообщал «Новый День», на СВО Трифонов отправился из колонии в конце 2023 года. Перед этим он был осужден за взятку и незаконное хранение оружия на 9 лет и 4 месяца лишения свободы. По материалам следствия, в 2015 году он взял 7,5 млн рублей у зампреда банка «Кольцо Урала» Олега Коноплева, чтобы возбудить уголовное дело в отношении одного из должников коммерческого учреждения. В основу уголовного дела Трифонова легли показания бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Екатеринбурга майора Эдуарда Воронина, которого также обвиняли во взяточничестве, однако он пошел на сделку со следствием. Сам Трифонов так и не признал свою вину.

В декабре 2023 года Игорь Трифонов погиб на СВО.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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