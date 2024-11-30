«Автомобилист» уступил «Трактору» в погоне за лидерством в Восточной конференции

Екатеринбургский «Автомобилист» проиграл на домашнем льду челябинскому «Трактору». Третье уральское дерби в сезоне завершилось со счетом 5:3 в пользу гостей.

Упорная борьба с хорошими скоростями началась уже на первых минутах встречи. Ни одна из команд надолго не задерживалась в чужой зоне, опасных атак почти не было. Но в концовке периоде «Трактор» все же перехватил инициативу и открыл счет: Максим Шабанов бросил по воротам, Евгений Аликин отбил шайбу, но она отскочила Виталию Кравцову, и челябинский нападающий забил в пустой угол.

После перерыва гости удвоили преимущество. «Трактор» выдал контратаку «два в один», Михаил Котляровский отдал шайбу назад на Илью Карпухина, который мощным щелком поразил ворота «Автомобилиста». Спустя пару минут Никита Трямкин получил удаление, и челябинцы реализовали большинство. Максим Шабанов поймал шайбу по борту, выкатился из-за чужих ворот и забил гол – на табло загорелся счет 0:3.

«Автомобилист» тоже ответил шайбой в большинстве. Стефан Да Коста отдал пас Семену Кизимову, но тот не стал бросать сам, а отдал передачу на левый фланг Бруксу Мэйсеку, который из своего «офиса» распечатал ворота Сергея Мыльникова. После забитого гола екатеринбуржцы словно проснулись и стали активно прессинговать в зоне соперника. Это принесло результат уже в третьем периоде. Сергей Зборовский получил пас от Да Косты и пробил в правый верхний угол ворот над ловушкой Мыльникова, сократив счет до 2:3. Но «Трактор» тут же ответил острой контратакой и забил четвертую – автором гола стал Дилан Сикьюра.

Хозяева сдаваться не собирались. За две с небольшим минуты до сирены Алексей Бывальцев подправил шайбу в ворота после броска Кирилла Воробьева, и отставанием в счете снова стало минимальным – 3:4. В концовке «Автомобилист» предпринял финальный штурм на ворота «Трактора», но челябинцы заблокировали несколько опасных бросков и выстояли. А после очередного отскока шайбу Андрей Светлаков забил в пустые ворота хозяев, зафиксировав первую победу «Трактора» над «Автомобилистом» в текущем регулярном чемпионате.

«Дерби есть дерби, много забитых голов, хорошая скоростная игра. Не понравились наши ошибки, дисциплина, потери шайбы на синей линии и во втором периоде неправильные смены. Третий период был хорошим, можно занести его в актив. Проявляли характер, много моментов создали, было 18 бросков по воротам. Где-то не забили, где-то не повезло. Но везет тому, кто везет, как говорится», – подвел итоги матча главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

2 декабря «Автомобилист» сыграет еще один домашний матч – против московского «Спартака». А затем екатеринбуржцы отправятся на выезд, в котором 5 декабря состоится очередной раунд уральского дерби с «Трактором» в Челябинске.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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