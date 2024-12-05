В магазинах появились «царские» елки – цена до 35 тысяч

В екатеринбургские магазины привезли пихты Фрейзера и Нордмана, которые стоят существенно дороже елей и сосен, но выглядят, как говорят продавцы, «царски». Действительно, эти деревья гораздо пушистее, как правило, ровнее, а еще не так сильно осыпаются. Кроме того, многим запах пихты нравится больше елового или соснового.

Но если двухметровую сосну или елку с самовывозом из леса можно забрать примерно за 130 рублей, то за аналогичную пихту Нордмана придется выложить от 12,5 тыс. рублей до 29 тысяч рублей, а за пихту Фрейзера – от 16 тысячи до 35 тысяч рублей. «Конечно, 2-2,5 метровое дерево самое ходовое, выглядит очень статусно, даже царски. Цена зависит от качества дерева, от питомника, от того, дает ли гарантию продавец – как правило, 7-10 дней при соблюдении условий обращения с пихтой дается. Например, категорически нельзя заносить пихту с мороза в тепло, она должна согреваться постепенно. Например, несколько часов лучше продержать ее после доставки в холодном паркинге или на неотапливаемой веранде, а только потом уже заносить в дом. Обязательно подливать вовремя воду. И ни в коем случае не ставить у камина или батареи», – объяснил представитель компании, продающей дорогие пихты.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube