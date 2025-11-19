российское информационное агентство 18+

Среда, 19 ноября 2025, 13:16 мск

«Люксовые» новогодние деревья подорожали на 50%

Новогодние деревья, которые выращивают в питомниках, подорожали примерно на 50% к прошлому году. Речь идет о пихтах Нордмана и Фрейзера. Они пушистее обычных елок или сосен, выглядят красивее и меньше осыпаются. Однако цены на них растут год от года, причем намного опережая инфляцию. Так, в прошлом году двухметровую пихту Фрейзера можно было купить ориентировочно за 30 тысяч рублей, то сейчас по предзаказу предлагают уже более чем за 45 тысяч. Пихта Нордмана чуть дешевле – около 25-30 тысяч рублей.

Отметим, что даже за такую цену не всегда дается гарантия качества. Пихта может засохнуть за несколько часов в помещении, но чаще всего этого можно избежать, если соблюдать правила. «Категорически нельзя заносить пихту с мороза в тепло, она должна согреваться постепенно. Например, несколько часов лучше продержать ее после доставки в холодном паркинге или на неотапливаемой веранде, а только потом уже заносить в дом. Обязательно подливать вовремя воду. И ни в коем случае не ставить у камина или батареи», – объяснял ранее «Новому Дню» представитель компании, продающей дорогие пихты.

Екатеринбург, Елена Сычева

