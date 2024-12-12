Три четверти свердловчан предпочли бы премию корпоративу

Большинство работающих свердловчан предпочли бы перед Новым годом получить премию, а не сходить на корпоратив, если бы у них был выбор. Но больше половины из тех, у кого на работе «елки» будут, все-таки туда пойдут.

Опрос hh.ru показал, что 55% работников Свердловской области стараются посещать новогодние корпоративы. Из них 30% никогда не пропускают празднование и ходят на него каждый год. 16% респондентов ходят на корпоративы, но уточняют, что это решение зависит от компании-работодателя, а 9% посещают праздник только при условии хороших отношений с коллективом. Еще 18% пойдут, если будет подходящее настроение.

21% работников по разным причинам отказались от посещения новогоднего корпоратива в этом году. Из них 1% заявили, что им не нравится отмечать праздники в присутствии руководства, 3% – не любят отмечать праздники с коллегами. 15% вообще всегда пропускают все корпоративы, а у 3% нет праздничного настроения.

Оказалось, что больше других хотят повеселиться на новогодних елках топ-менеджеры (44%), юристы и бухгалтеры (по 41%), а также работники сферы искусства и масс-медиа (40%). Меньше всего хотят отмечать Новый год с коллегами занятые в сфере транспорта и логистики (38% отрицательных ответов), рабочий персонал (36%), производственники (35%), представители служб безопасности и строители (по 34%).

Авторы исследования отмечают, что любовь к корпоративам не выдерживает никакой конкуренции с возможностью получить премию. Сразу 76% респондентов заявили, что если бы они могли выбирать, то выбрали бы денежное вознаграждение.

14% сотрудников расчетливо отметили, что, возможно, предпочли бы премию, но это зависит от ее размера. Таких, кто все равно пошел бы на корпоратив, отказавшись от премии, среди свердловчан всего 5%, а в целом по стране такой ответ дали 4% опрошенных. Оставшиеся 5% не смогли дать однозначный ответ. Чаще других склоняются в сторону премии вместо корпоративной елки маркетологи и пиарщики, а также строители (по 78%), работники науки и образования (75%), ИТ-специалисты (74%).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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