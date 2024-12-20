Санврач рассказала, как долго можно хранить новогодние салаты

При приготовлении новогодних блюд нужно соблюдать правила гигиены, чтобы не омрачить себе праздник плохим самочувствием после застолья.

Как рассказала на пресс-конференции представитель управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева, перед готовкой все овощи, фрукты и зелень необходимо тщательно вымыть, а еще лучше – ополоснуть после мытья кипяченой водой. На столе готовые салаты должны находиться не более двух часов. Если угощений очень много, лучше часть еды оставить в холодильнике и выставлять на стол по мере необходимости.

Оставшиеся с 31 декабря «прошлогодние» салаты нельзя хранить более 12 часов. Санврачи не рекомендуют смешивать свежий салат со старым – так тоже можно отравиться.

К праздничным нарезкам точно такие же требования – их нужно съедать в течение нескольких часов с момента приготовления. Если пища стала неприятно пахнуть, ее нужно выкинуть.

Наталья Моисеева также посоветовала людям, имеющим проблемы со здоровьем, не перегружать себя за праздничным столом и следовать рекомендациям лечащего врача.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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