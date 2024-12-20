российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 20 декабря 2024, 12:25 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Санврач рассказала, как долго можно хранить новогодние салаты

При приготовлении новогодних блюд нужно соблюдать правила гигиены, чтобы не омрачить себе праздник плохим самочувствием после застолья.

Как рассказала на пресс-конференции представитель управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева, перед готовкой все овощи, фрукты и зелень необходимо тщательно вымыть, а еще лучше – ополоснуть после мытья кипяченой водой. На столе готовые салаты должны находиться не более двух часов. Если угощений очень много, лучше часть еды оставить в холодильнике и выставлять на стол по мере необходимости.

Оставшиеся с 31 декабря «прошлогодние» салаты нельзя хранить более 12 часов. Санврачи не рекомендуют смешивать свежий салат со старым – так тоже можно отравиться.

К праздничным нарезкам точно такие же требования – их нужно съедать в течение нескольких часов с момента приготовления. Если пища стала неприятно пахнуть, ее нужно выкинуть.

Наталья Моисеева также посоветовала людям, имеющим проблемы со здоровьем, не перегружать себя за праздничным столом и следовать рекомендациям лечащего врача.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Новый год

МЧС нашло 52 нарушения при продаже пиротехники / Как выбрать елку. Советы специалистов / В Екатеринбурге установят видеонаблюдение и спецограждения на новогодних площадках / На ледовое шоу Ильи Авербуха в Екатеринбурге смогут попасть только 500 зрителей / Синоптики дали предварительный прогноз на новогоднюю ночь / В Екатеринбурге начались предновогодние пробки / Уральцы теряют интерес к живым елкам на Новый год / Почему нельзя украшать машины новогодними гирляндами: объясняет ГАИ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Ямал, Сибирь, Урал, Здоровье, Общество, Россия, Новый год,