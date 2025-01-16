Виновник смертельной аварии Владимир Васильев не выйдет по УДО

Свердловский областной суд отказал сыну полковника Росгвардии Владимиру Васильеву, по вине которого погибли два человека в ДТП, в досрочном освобождении от наказания. В ноябре ходатайство осужденного отклонил Ленинский суд Нижнего Тагила, но адвокат Васильева попытался оспорить это решение.

Апелляционная жалоба рассматривалась сегодня в облсуде. Владимир Васильев выступил по видеосвязи. «То, что произошло, – я действительно раскаиваюсь. Очень сожалею, что так вышло. Больше мне нечего добавить, – цитирует осужденного издание Е1. Адвокат привел те же аргументы: Васильев выплачивает компенсации потерпевшим, работает на заводе и примерно ведет себя в исправительном центре. Однако эти доводы суд не убедили.

Резонансная авария произошла в августе 2019 года у торгового центра «Алатырь» в Екатеринбурге. Ранним утром 23-летний Васильев за рулем чужого автомобиля на высокой скорости протаранил две машины, которые стояли на перекрестке в ожидании зеленого сигнала светофора. В ДТП погибли два человека – таксист Александр Трушков и его пассажир Виталий Никифоров. Сразу после аварии очевидцы засняли видео, на котором было заметно неадекватное состояние Васильева. Однако медицинское освидетельствование показало, что в его анализах нет наркотиков и алкоголя. Впоследствии выяснилось, что пробу подменили – анализ сдал не виновник аварии, а его отец, полковник Росгвардии Андрей Васильев.

Уголовное дело несколько раз пересматривали. Окончательно Владимир Васильев был признан виновным по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ и приговорен к 8 годам 11 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. В мае 2023 года Верхотурский районный суд заменил неотбытую часть наказания (3 года, 11 месяцев и 21 день) на принудительные работы с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Сейчас мужчина живет в исправительном центре в Нижнем Тагиле с минимальными ограничениями.

С 2023 года Васильев подает прошения об УДО. Прокуратура, а также родственники погибших в ДТП, выступают резко против. Сам осужденный заявлял, что та авария была «ошибкой молодости, глупость, которая привела к определенным последствиям».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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