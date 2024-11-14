Сын полковника Росгвардии Владимир Васильев назвал смертельную аварию на Малышева «ошибкой молодости»

Владимир Васильев, по вине которого погибли два человека в страшном ДТП на улице Малышева в 2019 году, вновь попытался выйти на свободу по УДО. Его дело сегодня рассматривалось в Ленинском районном суде Нижнего Тагила. Гособвинитель и потерпевшие выступили против освобождения Васильева. В итоге суд отказал осужденному в прошении.

До заседания Васильев пообщался с журналистами. Он заявил, что авария была «ошибкой молодости, глупость, которая привела к определенным последствиям». Осужденный и его адвокат принесли в суд чеки, которые подтверждают, что он ежемесячно выплачивает компенсацию семьям погибшим, сообщает Е1.ru. «Вину признаю, раскаиваюсь в содеянном. Приношу свои извинения вообще всем, кого эта ситуация задела, кому я испортил жизнь. Я понимаю, что виноват в этом всем, несу ответственность за свои дела» – сказал Владимир Васильев в разговоре с корреспондентом издания.

Сейчас Васильев живет в исправительном центре в Нижнем Тагиле с минимальными ограничениями для осужденных. Он уже выплатил компенсации, назначенные по уголовному делу, и теперь погашает выплаты по гражданскому иску матери и сестры Виталия Никифорова, погибшего в аварии. Ирина Алферова, оставшаяся вдовой, не согласна со смягчением наказания для Васильева. Женщина считает, что виновник аварии должен отбывать срок в колонии.

Напомним, резонансное ДТП случилось в августе 2019 года у торгового центра «Алатырь» в Екатеринбурге. Ранним утром 23-летний Васильев за рулем чужого автомобиля на высокой скорости протаранил две машины, которые стояли на перекрестке в ожидании зеленого сигнала светофора. В ДТП погибли два человека – таксист Александр Трушков и его пассажир Виталий Никифоров. Сразу после аварии очевидцы засняли видео, на котором было заметно неадекватное состояние Васильева. Однако медицинское освидетельствование показало, что в его анализах нет наркотиков и алкоголя. Впоследствии выяснилось, что пробу подменили – анализ сдал не виновник аварии, а его отец, полковник Росгвардии Андрей Васильев.

Уголовное дело несколько раз пересматривали. По первому приговору Владимиру Васильеву назначили наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет и 3 месяца в колонии общего режима (прокурор требовал 13 лет). В дальнейшем наказание смягчили до 8 лет и 11 месяцев. Суд снял с Васильева обвинение по статье о неправомерном завладении автомобилем, на котором было совершено ДТП. Ранее подсудимый неоднократно заявлял, что ключи от машины ему в ту ночь дал друг. Окончательно Владимир Васильев признан виновным по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее гибель двух человек, лицом, находящимся в состоянии опьянения». С 2023 года Васильев подает прошения об УДО. Суд в Чувашии даже отпустил его на свободу, но позднее вышестоящая инстанция отменила это решение.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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