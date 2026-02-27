Виновник смертельной аварии Владимир Васильев вновь пытался выйти по УДО – суд отменил решение

Свердловский областной суд в очередной раз отменил решение об условно-досрочном освобождении сына полковника Росгвардии Владимира Васильева, устроившего смертельную аварию в Екатеринбурге в 2019 году. Апелляцию на УДО подавала прокуратура.

В декабре 2025 года Ленинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил ходатайство адвоката Васильева на условно-досрочное освобождение. Судья принял аргументы, что осужденный имеет положительную характеристику, погасил большую часть исковых обязательств перед потерпевшими, получал поощрения от администрации исправительного центра.

Но прокуратура выступила против. «Судом не было учтено, что осужденный, находясь в исправительном центре, привлекался к административной ответственности – будучи пешеходом, перешел проезжую часть дороги не по пешеходному переходу. Осужденный исковые обязательства перед потерпевшими полностью не погасил, к выплате осталась значительная часть денежных средств. Ранее в исправительных учреждениях осужденный также подвергался взысканиям. При этом судом не было учтено мнение потерпевших, возражавших против удовлетворения ходатайства», – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Владимир Васильев был признан виновным в дорожной аварии, повлекшей гибель двух человек. Ранним утром 4 августа 2019 года он за рулем чужой машины на высокой скорости протаранил два автомобиля, стоявшие на перекрестке на красный сигнал светофора. В ДТП погибли двое мужчин – таксист Александр Трушков и его пассажир Виталий Никифоров. Пассажир еще одного автомобиля получил тяжелые травмы. Сразу после аварии очевидцы засняли видео, на котором было заметно неадекватное состояние Васильева. Однако медицинское освидетельствование показало, что в его анализах нет наркотиков и алкоголя. Впоследствии выяснилось, что пробу подменили – анализ сдал не виновник аварии, а его отец, полковник Росгвардии Андрей Васильев.

Уголовное дело несколько раз пересматривали. Окончательный приговор был вынесен Владимиру Васильеву в марте 2021 года. Его осудили по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ и приговорили к 8 годам и 11 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. В мае 2023 года Верхотурский районный суд заменил неотбытую часть наказания (3 года, 11 месяцев и 21 день) на принудительные работы с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Сейчас Васильев живет в исправительном центре в Нижнем Тагиле с минимальными ограничениями. На момент рассмотрения последнего ходатайства адвоката об УДО ему оставался срок 1 год и 4 месяца.

Прошения об УДО Владимир Васильев подает регулярно с 2023 года. Прокуратура, а также родственники погибших в ДТП, выступают резко против. Сам осужденный заявлял, что та авария была «ошибкой молодости, глупость, которая привела к определенным последствиям».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

