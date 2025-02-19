В Екатеринбурге сохраняется дефицит снега

На юго-востоке Свердловской области синоптики фиксируют дефицит осадков. За февраль в Екатеринбурге выпало всего 3 мм снега, в Сысерти и Каменске-Уральском – по 2 мм.

«В ближайшие дни эти показатели не изменятся. В случае сохранения тенденции по осадкам в весенний период, ситуация с увлажнением почвы будет развиваться по образцу 2023 года», – сообщил метеоролог Алексей Пулин в своем телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге».

Сейчас высота снежного покрова в уральской столице составляет 27 сантиметров. Для примера, в Серове сугробы высотой 54 сантиметра, а в Сысерти – всего 15 сантиметров. Больше всего снега отмечается в поселке Шамары – там на утро 19 февраля высота покрова составляла 73 сантиметра.

Напомним, в 2023 году из-за раннего схода снега леса начали гореть уже в начале марта. К апрелю ситуация с природными пожарами стала катастрофической: огонь едва не уничтожил поселок Сосьва. За весь пожароопасный период в регионе случилось более 1100 возгораний на площади 357,5 тысяч га. В нескольких муниципалитетах был введен режим ЧС. Общий ущерб, нанесенный пожарами, исчислялся миллиардами рублей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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