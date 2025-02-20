Сработал казус «жены водителя мэра»? В Госдуму внесли законопроект о прямых выборах глав

В Государственную думу внесен законопроект, который предлагает разрешить прямые всенародные выборы мэра в том случае, если с этом задачей не справились конкурсная комиссия и городская дума.

Документ внесла группа депутатов от партии «Новые люди». В пояснительной записке говорится, что в ряде случаев конкурсные комиссии не могут выбрать подходящего кандидата на должность мэра. «Это подрывает аргумент, что назначение мэра через конкурсную комиссию является более эффективным и профессиональным подходом, чем прямые выборы», – отмечают авторы законопроекта.

Кроме того, пишут они, «согласно социологическим опросам, в 2014 году 63% граждан России поддерживали идею того, что мэры крупных городов должны избираться гражданами, а не депутатами или губернаторами. По данным последних социологических исследований, проведенных в 2019– 2024 годах, возврата к всенародным выборам мэров хотят жители Екатеринбурга (82%), Воронежа (77%), Челябинска (68%)».

Если конкурсные комиссии не могут эффективно и вовремя выбрать кандидата на должность мэра, это лишь подчеркивает необходимость возврата прямых выборов, которые обеспечат большую прозрачность, профессионализм и реальную вовлеченность граждан в процесс местного управления, резюмируют «Новые люди».

Как уже сообщал «Новый День», 2025 год в Свердловской области начался как раз с похожего казуса. Победившая в конкурсе по избранию главы Берёзовского городского округа Юлия Маслакова – начальник одного из отделов мэрии и по совместительству супруга личного водителя действующего мэра – подала в суд на избравшую ее думу, требуя признать решение депутатов незаконным.

Голосование состоялось 30 января. Перед самым его началом Маслакова заявила, что снимает свою кандидатуру, но ее просьбу отклонили. Во время тайного голосования ее поддержали 17 депутатов, действующего мэра Писцова – шесть. 13 февраля суд отказался приостановить решение думы об избрании Юлии Маслаковой главой города на время рассмотрения ее иска к местной думе. Заседание состоится 27 февраля. Пока же городом продолжает руководить мэр Евгений Писцов, хотя срок его полномочий фактически истек.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube