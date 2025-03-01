«УГМК Арена» учтет пожелания болельщиков по итогам тестового матча молодежки

Более 100 сообщений от болельщиков поступило в чат-бот по итогам тестового матча на новой домашней арене хоккейного клуба «Автомобилист».

«Несмотря на то, что главной целью чат-бота в телеграме был сбор замечаний, основная их часть – это слова благодарности строителям за новый знаковый объект и эмоциональные впечатления гостей. Всего поступило 116 сообщений и вопросов, на большую часть которых ответы были получены в режиме реального времени. Основными моментами организации работы нового дома хоккейной команды «Автомобилист», которые требуют улучшения, стали вопросы указателей навигации, разнообразия меню в кафе, количество мусорных баков внутри помещения, а также пожелание разнообразить инвентарь детских комнат. Все пожелания гостей тестового матча будут переданы администрации спортивной арены и станут основой для дальнейшей работы», – сообщили в пресс-службе екатеринбургского хоккейного клуба.

Напомним, накануне в «УГМК Арене» прошел первый официальный матч. На льду встретились молодежные команды «Авто» и «Толпар». Первый гол на арене забили хозяева, но в итоге «Авто» проиграл сопернику по буллитам 3:4. На встрече присутствовали чуть более 6 тысяч зрителей.

Первый домашний матч «Автомобилиста» на новой площадке состоится 10 марта. Основная хоккейная команда Екатеринбурга сыграет против ЦСКА.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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