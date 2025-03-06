Госдума вернула возможность выбирать мэров. Воспользуется ли этим Урал

Новый федеральный закон о местном самоуправлении, накануне принятый Госдумой в третьем чтении, допускает избрание глав городов на прямых всенародных выборах. Но значит ли это, что в обозримом будущем выборы мэров вернутся, например, в Екатеринбург? Разбирался корреспондент «Нового Дня».

Новый закон о МСУ предусматривает, что глав городов можно избирать четырьмя разными способами: 1) на прямых выборах; 2) городской думой из числа депутатов этой думы; 3) городской думой из числа кандидатов, предложенных губернатором; 4) городской думой из числа кандидатов, отобранной конкурсной комиссией по результатам конкурса. Какие именно варианты будут использоваться в каждом субъекте РФ, должно определить региональное заксобрание.

Как известно, во всех муниципальных образованиях Свердловской области, начиная с 2018 года, главы избираются депутатами местной думы из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. Правда, иногда случаются осечки. Например, в Берёзовском избранная глава Юлия Маслакова отказалась принимать присягу, а в Пышме уже второй год ни один кандидат не может набрать нужное количество голосов. Исходя из этого, «Новый День» спросил экспертов, нужно ли прописать в областном законодательстве альтернативные способы избрания глав.

По мнению политтехнолога Ильи Ананьева, особого смысла в этом нет. Значение имеет не способ избрания, а степень влияния губернаторов на политические процессы в регионе: «Возьмите ситуацию управленческого коллапса в Березовском. Что, если бы там были прямые выборы мэра, городская оппозиция и, уже можно считать, оппозиция губернатору в лице городской элиты не устроила бы «сюрприз» для Евгения Куйвашева и его команды? Устроила. Без сомнения. А теперь задайте вопрос, возможны ли такие сюрпризы в Татарстане, Москве, где велик аппаратный вес политических фигур регионов – нет, конечно, невозможны».

Эксперт считает, что для Свердловской области добавление любых других форм законодательного избрания мэров в текущей ситуации не совсем продуктивны и принесут лишь дополнительные проблемы самой региональной команде. При этом муниципалитетам нужна понятная риторика и разговор с главой региона, понимание их проблем и желание слушать альтернативные стороны.

«Один лишь «аппаратный ресурс» и давление со стороны области трактуются местными элитами как вызов, а не диалог. В результате – «таксисты», «жены водителей» вдруг выходят победителями и ставят регион в тупик. Выборы не решат проблемы внутренней политики для губернатора Евгения Куйвашева. Нужна смена вовлеченности самого главы региона в проблемы муниципалитетов, смена правил игры самого блока внутренней политики. Но вряд ли стоит этого ждать, потому что уже выработан определенный стиль управления регионом губернатора десятилетием его пребывания на посту», – считает Ананьев.

Профессор кафедры политических наук департамента социологии и политологии УрФУ Анатолий Гагарин напоминает, что к существующей модели Свердловская область шла много лет, перепробовав почти все существующие варианты избрания глав. По его мнению, на данный момент «конкурсная» модель выглядит оптимально. У прямых выборов есть свои сторонники, но сейчас их возвращение несвоевременно:

«Да, мы бы получили бурную и пеструю политическую жизнь, но в сфере государственных задач она сейчас не значится. Понятно, что это было бы выгодно профессиональному сообществу политтехнологов – это было бы и пиршество технологий, и, говоря откровенно, способ поправить свой бюджет. Есть сторонники того, чтобы их вернуть. Но сейчас совершенствование политической системы предполагает и выборы с использованием симбиотической процедуры. В рамках конкурсного избрания есть способ проявить политические интересы, и такая процедура достаточно понятна. Поэтому вряд ли кто-то сейчас пойдет на прописывание в областном законе новых вариантов. В будущем – возможно, у нас – страна чудес, а регион – и вовсе самый чудесный. Но сейчас для этого не время и не место». Внедрение избрания мэра из кандидатов, предложенных губернатором, по мнению Гагарина, сегодня также маловероятно: «Здесь кто-то может увидеть эффект навязывания кандидатов. Будет элемент недовольства «Ну вот, предложили этих, не предложили тех». А конкурс дает более широкие возможности для волеизъявления».

Как уже писал «Новый День», в первом чтении новый закон об МСУ был принят еще в 2021 году. Именно тогда один из его авторов, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, заявил о возможности в будущем вернуться к прямым выборам мэров. Интересно, что в первом чтении «конкурсная» схема избрания глав отсутствовала – ее добавили ко второму чтению в 2024 году.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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