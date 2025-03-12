За одни снежные сутки на Урале случилось 149 ДТП

За одни сутки, 11 марта, в Свердловской области случилось 149 ДТП, в которых погибли два человека и пострадали трое.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, на дорожную ситуацию повлияли сильные снегопады. Инспекторы призвали водителей быть предельно осторожными и напомнили, что снежный покров значительно увеличивает риск заноса и снижает управляемость автомобиля, из-за особенностей сцепления колес с заснеженным покрытием возрастает тормозной путь, а недостаточная концентрация внимания водителей на снежной дороге может привести к потере контроля над ситуацией.

Как уже сообщал «Новый День», утром 11 марта в Каменске-Уральском на снежной улице занесло автобус, он выехал и тротуар и сбил двух пешеходов. Один из них погиб, второй получил тяжелые травмы. Возбуждено уголовное дело.

Во многих районах области гаишники выявили многочисленные нарушения в содержании улично-дорожной сети. В частности, в Краснотурьинске обнаружены снежные валы высотой свыше полутора метров, которые ухудшают видимость и создают потенциально аварийные ситуации.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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