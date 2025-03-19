Суд на 40 суток приостановил работу поставщика питания лицея УрФУ

Суд приостановил на 40 суток деятельность ООО «Общественное питание», которое поставляло продукты в Специализированный учебно-научный центр УрФУ.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, предприятие общепита признано виновным по ст. 6.6 КоАП РФ – «нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». Решение суда может быть обжаловано сторонами в течение 10 дней со дня вручения копии судебного акта.

Как уже сообщал «Новый День», на прошлой неделе учащиеся лицея УрФУ, живущие в общежитии, массово обращались к медикам с симптомами кишечной инфекции. Более 30 подростков 16-18 лет заразились норовирусом, лицей ушел на дистант до конца месяца. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube