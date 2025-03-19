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Среда, 19 марта 2025, 09:18 мск

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Суд на 40 суток приостановил работу поставщика питания лицея УрФУ

Суд приостановил на 40 суток деятельность ООО «Общественное питание», которое поставляло продукты в Специализированный учебно-научный центр УрФУ.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, предприятие общепита признано виновным по ст. 6.6 КоАП РФ – «нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». Решение суда может быть обжаловано сторонами в течение 10 дней со дня вручения копии судебного акта.

Как уже сообщал «Новый День», на прошлой неделе учащиеся лицея УрФУ, живущие в общежитии, массово обращались к медикам с симптомами кишечной инфекции. Более 30 подростков 16-18 лет заразились норовирусом, лицей ушел на дистант до конца месяца. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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