Верхнепышминский «Ленин-горка» стал причиной жаркой дискуссии в заксо

Скандал с возможным переоборудованием памятника Ленину в Верхней Пышме в рампу для скейтеров продолжился сегодня на пленарном заседании заксо.

Первый секретарь областного отделения КПРФ Александр Ивачев заявил, что это уже четвертый за последние месяцы федеральный скандал в Свердловской области, связанный с именем Ленина. Депутат напомнил, что в прошлом году в Ирбите сначала пытались переименовать площадь Ленина, а потом переодели памятник в костюм Деда Мороза, а в Ревде статуя вождя революции была демонтирована. Теперь – история с Верхней Пышмой. «На официальном сайте Верхней Пышмы висит информация, что ничего этого нет, что это визуализация, сделанная в нейросети. Но скейтпарк есть, Ленин в виде горки тоже есть», – подчеркнул Ивачев.

Коммунисту ответил депутат-единоросс Алексей Свалов из Верхней Пышмы. «Меня удивляют фантомные боли, которые преследуют КПРФ. Если начнете разбираться в сути вопроса, половина вопросов отпадет, – заявил Свалов. – Первое. Я вам лично говорю в глаза: скейтеров туда запустили представители одного СМИ, заплатили им деньги, ребята покатались. Второе. Изменения, которые там есть, не могут быть приняты с точки зрения эксплуатации этого памятника и постамента как рампы. Если найдете ГОСТы по скейт-паркам, там есть технические характеристики. Поэтому весь ваш хайп – исключительно деятельность вашей партии. Это мое сугубо личное мнение».

Как уже писал «Новый День», на прошлой неделе сообщение о том, что постамент памятника Ленину превратят в рампу для скейтбордов, широко разошлось по телеграм-каналам и соцсетям. На новость болезненно отреагировала депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина. «Конечно, это не что иное, как осквернение памятника. Это то же самое, что на могиле ваших родителей танцевать свадебный вальс», – заявила Останина.

В пятницу, 19 апреля, председатель городской думы Иван Зернов заявил, что памятник Ленину не будут переоборудовать в рампу для катания на скейтбордах. «Сегодня на этом участке ведутся строительные работы, поэтому территория огорожена и проход закрыт. Скорее всего, визуализация скейтбордистов – чья-то недобрая шутка. Добавлю, что мы сохраним на этом месте памятник Ленину, скейтпарк по проекту отнесен в другое место, поэтому постамент не будет использован в качестве рампы», – заявил депутат.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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