В бывшем кинотеатре «Салют» заработало пространство для молодых талантов

Сегодня в здании бывшего кинотеатра «Салют» открылась новая площадка, которая станет пространством для молодежных творческих встреч, мастерских и учебных классов. Пока гостей принимает только первый этаж молодежного кластера с фойе и малым зрительным залом на 200 человек. Остальные части «Салюта» будут открываться поэтапно, рассказали в пресс-службе мэрии.

В здании появятся также переговорные комнаты, конференц-залы, коворкинги, репетиционные комнаты, студии для записи подкастов, фотостудия, сцена, кинозал, зона шоурума и магазина креативной продукции, выставочные зоны, музей кино с оборудованием и документами, кофе-точка и технические помещения.

Как уже писал «Новый День», в «Салюте» будут проходить профессиональные фестивали, хакатоны, стажировочные программы, биржи труда, турниры, квартирники, тематические мастерские, авторские и предпремьерные показы. Также предполагается, что на площадке будут располагаться временные штаб-квартиры крупных городских мероприятий.

«В подвале протекает подземная река – у меня есть идея создать вокруг нее городскую легенду и водить туда экскурсии», – рассказывал ранее о своих планах Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, который занимался реализацией проекта переоборудования здания и развитием кластера.

Напомним, здание бывшего кинотеатра на улице Толмачева не используется по назначению с 2020 года.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube