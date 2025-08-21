Плохая погода и рост коммунальных тарифов ускорили инфляцию в Свердловской области

Потребительские цены в Свердловской области выросли на 1% в июле, а годовая инфляция остановилась на отметке 10,5%, сообщает Уральское главное управление Центробанка РФ.

Причиной ускорения текущего роста цен стала плановая индексация тарифов ЖКХ сразу на 15%. Кроме того, в регионе в условиях высокого спроса дорожают медицинские услуги. Так учреждения здравоохранения покрывают свои расходы на оборудование, медикаменты и зарплаты сотрудников.

При этом отмечается снижение цен на некоторые продукты – яйца, молоко и сезонные овощи. В тоже время вслед за повышением расходов производителей и поставщиков на зарплаты и коммуналку продолжают дорожать хлеб и кондитерские изделия. Цены на непродовольственные товары менялись разнонаправлено. Подорожали телевизоры, мебель и моторное топливо. Но в то же время стали дешевле импортные автомобили, бытовая техника, смартфоны – спрос на них немного снизился из-за высоких кредитных ставок.

«Свои коррективы в динамику цен в Свердловской области внесла прохладная и дождливая июльская погода. Люди чаще оставались в городе, посещали кинотеатры, музеи, концерты, кафе. Повышенный спрос позволил бизнесу повышать цены на входные билеты, напитки, закуски и кондитерскую продукцию, предлагаемую посетителям. За счет этого предприниматели компенсировали свои растущие издержки и получали прибыль», – прокомментировал экономист Уральского ГУ Банка России Сергей Иванов.

Напомним, 25 июля Центробанк РФ снизил ключевую ставку сразу на два процентных пункта – до 18%. Однако специалисты предупреждают о сохранении проинфляционных рисков.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

