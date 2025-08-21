Проинфляционные риски сохраняются: в ЦБ РФ не исключили повышения ключевой ставки

Повышение ключевой ставки Центробанка РФ замедлило инфляцию и рост цен на жилье, а также укрепило курс рубля. Регулятор начал смягчать свою политику, чтобы экономика продолжала расти. Впрочем, дальнейшее повышение, как и снижение уровня не исключается. Об этом сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.

«Если события будут развиваться в соответствии с базовым сценарием, то пространство для снижения ставки в 2025 году, конечно, еще остается. Но снижение ставки не предрешено. Могут быть разные шаги, в том числе и паузы между снижениями. Проинфляционные риски сохраняются, в том числе со стороны геополитики, и принимать дальнейшие решения мы будем осторожно, исходя из поступающей информации», – рассказал представитель ЦБ в интервью «Российской газете».

По его словам, в базовом сценарии регулятор прогнозирует уровень инфляции 6-7% и 4% в последующие годы. Такому прогнозу соответствует средняя ключевая ставка 16,3-18% с августа по декабрь этого года и 12-13% в следующем году. Средняя ставка с высокой вероятностью будет находиться в этих диапазонах.

«Однако конкретное значение, скажем, на конец года, может выходить за этот интервал. К примеру, при благоприятном развитии событий, то есть быстром замедлении инфляции, ставка в этом году может еще снизиться, и прогнозный диапазон это учитывает. Прогноз не исключает и того, что нам придется удерживать ставку на текущем уровне 18% для устойчивого замедления инфляции», – пояснил Ганган.

В следующем году с учетом стабилизации инфляции на 4% и сбалансированных темпов роста экономики среднее значение ставки в 12-13% допускает, что к декабрю 2026 года она может опуститься и ниже этого интервала, отметил директор. На 2027 год прогнозируется снижение ставки до 7,5-8,5%. Это будет уже нейтральный уровень – то есть такой, который не влияет на спрос и инфляцию в ту или иную сторону, поскольку инфляция уже на цели.

«В той ситуации, в которой мы находимся, со всеми рисками, внешними и внутренними вызовами, нам для борьбы с избыточными темпами роста цен необходима жесткая денежно-кредитная политика (ДКП). Это означает, что ключевая ставка должна быть значительно выше текущих темпов инфляции, что мы и сделали в 2024-2025 годах. Это сработало, теперь цены замедляются, поэтому мы постепенно и соразмерно снижаем ключевую ставку», – заключил Ганган.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube