Живопырки, грибы и другие перлы Эдуарда Росселя

Сегодня 88-й день рождения отмечает легендарный бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель. Ему уже направил поздравление действующий глава региона Денис Паслер – что неудивительно, учитывая, что только 16 сентября Россель поздравлял младшего коллегу со вступлением в должность.

Свердловчанам он запомнился не только своей политической и хозяйственной деятельностью, но и оригинальными высказываниями – журналисты постарше помнят, что на его ежемесячные пресс-конференции ходили как на концерт. «Новый День» вспомнил самые яркие высказывания Эдуарда Эргартовича.

«Заходи, вор, садись, вор…»

Безотносительно моральной оценки данного высказывания Росселя нельзя не признать, что именно эта цитата придет в голову любому свердловчанину, если его спросить о самой знаменитой фразе Росселя. Она была сказана еще в конце 90-х, когда Росселя спросили о его отношениях с ОПС «Уралмаш». На что губернатор ответил: «Этот товарищ, он, так сказать, уралмашевский лидер, значит, он возглавляет там, он там вор, бандит и так далее. Ну, я приглашаю его к себе, говорю: ну заходи, вор, садись, вор, расскажи, как ты живешь, туда-сюда, значит. И даю поручение им, и они выполняют это поручение: тратить деньги на капитальное строительство в Свердловской области. Второго приглашаю. Симпатичный человек, умный. Ведет бизнес нормальный…»

Колоссальные запасы грибов

Россель всегда славился своими оригинальными идеями. Например, во время экономического кризиса 2008-2009 гг. губернатор выдвинул идею развивать в одном из самых промышленных субъектов России – на Урале – сельское хозяйство. «Надо возобновлять сбор дикоросов и грибов. Вон, у нас один предприниматель – 180 тонн грибов собрал, обработал и продал за границу. Можем собирать, кормить себя и других», – оптимистично заявил он.

В последний год своего губернаторства Россель учил: «Не пьянствуй, копай огород. Мы бесплатно даем по 5 поросят. Возьми их бесплатно, воспитай, вырасти – потом 3 сдай, а 2 себе оставь. Это больше 100 килограмм мяса, за всю зиму не съешь». Но оказалось, что граждане решили по-своему: взятых на откорм поросят они не возвращали государству, а сами продавали на рынках.

Россель и живопырка

Одно из самых ярких слов, сказанных Росселем, – «живопырка», упомянутая при обсуждении строительства горнолыжного комплекса на горе Белой под Нижним Тагилом. «По горе Белой я просто недоволен! Я уже отругал всех руководителей. Я бы не советовал вам слушать, как я их ругаю, – многозначительно заметил Россель. – Есть деньги, есть всё, но что-то не ладится! У них трест есть Тагилстрой, у них достаточно мощностей, чтобы всё сделать. Для них этот комплекс – живопырка». Что имел в виду губернатор под словом «живопырка», осталось неясным. Впрочем, в бизнес-среде живопыркой иногда называли компанию для прогона денежных средств.

«Не перестаю самосовершенствоваться!»

Даже после ухода с поста губернатора Эдуард Россель не терял бодрости. Например, в 2012 году не исключал, что будет баллотироваться на пост главы Свердловской области, если принцип назначения губернаторов отменят и вернут прямые выборы. «Посмотрим. Мне в этом году будет 75 лет, но я чувствую себя замечательно. Кроме того, я не перестаю самосовершенствоваться. Я каждый день делаю зарядку по часу, за два года выучил немецкий язык», – похвастался сенатор.

Уральский горец

Даже в преклонном возрасте Россель не утратил любви к эффектным высказываниям. Когда в 2022 году екатеринбуржцев раскритиковал телеведущий Владимир Соловьев, Россель ответил ему одним из первых: «Да, мы – непростые ребята! Наша особая, пронизанная магнитной рудой земля рождает все неординарное, яркое, необычное, шокирующее, например, Свердловский рок-клуб, ставший глотком свежего воздуха, рупором новой России! Мы, если хотите, Уральские горцы, и злить и обижать нас, особенно беспочвенно, не надо!»

Редакция поздравляет Эдуарда Росселя с днем рождения и желает здоровья и бодрости на долгие годы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

