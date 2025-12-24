Новый самолет малой авиации «Байкал» впервые поднялся в воздух

Опытный образец самолета для малой авиации «Байкал» впервые поднялся в воздух. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга России. По данным ведомства, полет состоялся в рамках совместных летных испытаний нового отечественного двигателя ВК-800 и воздушного винта АВ-901.

Во время полета машина достигала скорости 210 км/ч и высоты 400 метров, – отметили в Минпромторге. Согласно докладу летчиков, полет прошел штатно, самолет устойчив и управляем в установленном диапазоне центровок, скоростей и высот. Маршевая силовая установка в течение полета работала без замечаний – двигатель показал устойчивую работу. «Это очень важное событие для нашей авиации, так как двигатели в этом диапазоне мощностей в стране не создавались и не производились несколько десятков лет», – прокомментировал заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Геннадий Абраменков.

Как ранее сообщал «Новый День» самолет разрабатывался на Уральском заводе гражданской авиации с 2019 года, модель должна была заменить собой Ан-2. По планам, «Байкал» должен использоваться для мониторинга и патрулирования лесов, для нужд санитарной авиации, для мест, не оборудованных ВПП – он должен садиться на грунт, оснащаться лыжными и поплавковыми шасси.

Принципиально важным был вопрос о создании отечественного двигателя для самолета. Разработали его здесь же на АО «УЗГА». Двигатель ВК-800 адаптирован к суровым климатическим условиям, что критически важно для работы в Арктике, тайге и горных районах. У самолета большая грузовая кабина, которую можно быстро оборудовать для перевозки пассажиров, грузов, почты или для выполнения санитарных заданий. Самолет обеспечит надежную воздушную связь труднодоступных регионов России со слаборазвитой инфраструктурой аэропортов, в частности на Дальнем Востоке и Крайнем Севере, – отметили в Минпромторге.

В сентябре этого года Уральский завод гражданской авиации заключил договор о поставке первых 50 самолетов ЛМС-901 «Байкал» на 2027-2030 годы.

Екатеринбург, Елена Васильева

