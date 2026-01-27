Летные испытания самолета «Байкал» планируются до конца года

Летные испытания нового легкого самолета «Байкал» планируется провести до конца года, заявил вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

«Что касается самолетов <...> Минпромторг продолжает работу над самолетом «Байкал», но эта работа не закончена. Они обещают до конца года провести летные испытания. Я надеюсь, что это в конце концов состоится», – сказал он (цитата по ТАСС).

Напомним, что самолет «Байкал» задумывался как замена Ан-2, для обеспечения нужд региональной авиации.

Как уже сообщал «Новый День», опытный образец «Байкал» в конце декабря 2025 года впервые подняли в воздух. Испытания прошли успешно.

Как ранее сообщал «Новый День» самолет разрабатывался на Уральском заводе гражданской авиации с 2019 года, модель должна была заменить собой Ан-2. По планам, «Байкал» должен использоваться для мониторинга и патрулирования лесов, для нужд санитарной авиации, для мест, не оборудованных ВПП – он должен садиться на грунт, оснащаться лыжными и поплавковыми шасси.

Принципиально важным был вопрос о создании отечественного двигателя для самолета. Разработали его здесь же на АО «УЗГА». Двигатель ВК-800 адаптирован к суровым климатическим условиям, что критически важно для работы в Арктике, тайге и горных районах. У самолета большая грузовая кабина, которую можно быстро оборудовать для перевозки пассажиров, грузов, почты или для выполнения санитарных заданий. Самолет обеспечит надежную воздушную связь труднодоступных регионов России со слаборазвитой инфраструктурой аэропортов, в частности на Дальнем Востоке и Крайнем Севере, – отметили в Минпромторге.

В сентябре этого года Уральский завод гражданской авиации заключил договор о поставке первых 50 самолетов ЛМС-901 «Байкал» на 2027-2030 годы.

Москва, Елена Васильева

