Выезжают на встречку, не проходят ТО, болтают по телефону: какие опасности создают водители автобусов

В 2025 году в Свердловской области по вине водителей пассажирского транспорта случилось 71 ДТП, в котором погибли два человека и еще 125 получили травмы. С начала 2026 года таких ДТП зарегистрировано 5, 13 человек пострадали. Водителей маршруток регулярно ловят на самых разных нарушениях – от выезда на встречную полосу и разговоров по мобильному телефону во время езды до выхода в рейс без прохождения ТО, на летней резине зимой или на неисправных транспортных средствах.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции замначальника отдела надзорной деятельности УГИБДД Свердловской области Александр Порубенко, нередки случаи, когда перевозчики – юридические лица не следят за своими автобусами и их водителями. «Только вчера приглашали на беседу представителей перевозчиков и водителей, которые нарушили правила. Одного поймали на выезде на встречную полосу. Спросили, зачем он это делает. Какого-то ответа вразумительного от него не поступило», – рассказал представитель ГИБДД. В другой раз пассажиры засняли на видео водителя, который во время поездки говорил по телефону – с ним провели беседу и оштрафовали на 1500 рублей.

Также среди часто встречающихся нарушений – выпуск на линию автобусов без тахографов, без страховки, без медицинского обследования. По словам Порубенко, таких водителей обычно видно издалека – у них на автобусах грязные и нечитаемые госномера: «Когда видим такое, начинаем с предприятием работать. Смотрим – а есть ли у них вообще должностное лицо, которое следит за выпуском транспорта на линию, есть ли гараж? Если нет должностного лица, работаем с юридическим».

Также в ГАИ сообщили, что большая часть ДТП с пассажирскими автобусами случается в Екатеринбурге – в 2025 году их было 45 из 71. Один из двух смертельных случаев также произошел в областном центре, в Чкаловском районе, а второй – в Каменске-Уральском, где водитель маршрутки выехал на тротуар и сбил двух пешеходов, один из которых погиб.

Как уже сообщал «Новый День», только с 11 по 13 февраля 2026 года в ходе профилактического мероприятия «Автобус» инспекторы проверили более 200 автобусов и выявили 109 нарушений, в том числе серьезных. Так, 17 водителей вышли в рейс при наличии неисправностей, при которых эксплуатация автобусов запрещена. Шесть водителей управляли транспортным средством, не имея при себе документов. 20 – не прошли вовремя техосмотр. У девяти водителей не было тахографа. Один управлял автобусом с неисправной тормозной системой, это транспортное средство сотрудники ГАИ сразу отправили на спецстоянку.

Добавим, отдельная проблема – нарушение перевозчиками графика рейсов по маршруту. Только сегодня утром транспортный коллапс случился на выезде из микрорайона Светлый. Перевозчик «Уралтрансгрупп» выпустил на линию слишком мало автобусов, десятки людей не смогли уехать на работу. В мэрии уже пообещали, что предприятие накажут.

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

