Бывший вице-губернатор Чемезов останется под домашним арестом – он просил смягчить меру пресечения

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию бывшего вице-губернатора Олега Чемезова на обжалование домашнего ареста. Экс-чиновник обвиняется в мошенничестве по сговору в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). Обвиняемый и его адвокат просили заменить меру пресечения на запрет определенных действий.

Облсуд оставил домашний арест Чемезова в силе. Также продолжают действовать запреты, наложенные на обвиняемого судом первой инстанции. При этом в суде указали, что бывшему вице-губернатору разрешается общаться с близкими родственниками, а также он может покидать жилище при обращении за экстренной медицинской помощью.

Как ранее писал «Новый День», Олег Чемезов был арестован 30 сентября 2025 года. По версии следствия, бывший чиновник нанес ущерб, превысивший миллион рублей – он согласовывал субсидии под предлогом погашения задолженностей за счет бюджетных средств разным юридическим лицам. В ночь на 4 ноября Чемезова этапировали из екатеринбургского СИЗО № 1 в челябинский СИЗО № 7.

30 декабря Челябинский Центральный районный суд выпустил Олега Чемезова из СИЗО под домашний арест из-за резко ухудшающегося состояния здоровья. Сообщалось, что у обвиняемого выявлен рецидив тяжелой болезни. В феврале защита Чемезова пыталась добиться смягчения меры пресечения, но Верх-Исетский районный суд оставил домашний арест. Под ним Олег Чемезов останется по 15 мая 2026 года.

Напомним, гражданская супруга бывшего вице-губернатора Ирина Чемезова также находится под следствием по обвинению с махинации с бюджетными грантами на развитие туризма.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

