Редактора «Ура.ру» оставили в СИЗО еще на три месяца (ФОТО)

В Верх-Исетском суде Екатеринбурга продлили меру пресечения редактору портала «Ура.ру» Денису Аллаярову, которого обвиняют в даче взятки дяде-полицейскому.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», перед началом сегодняшнего заседания Денис Аллаяров попросил изменить ему меру пресечения с заключения в СИЗО на домашний арест. Он заявил, что признал вину, готов к самому суровому наказанию, скрываться не собирается, деньги и жилье у него есть, а работодатель готов даже повысить его в должности. Тем не менее суд постановил оставить журналиста под стражей до 13 июля. Следующее заседание состоится 20 апреля.

Как уже писал «Новый День», в 2025 году в отношении регионального редактора портала «Ура.ру» Дениса Аллаярова возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий или бездействие». По версии следствия, журналист давал деньги за оперативные сводки своему дяде, бывшему начальнику угрозыска отдела полиции № 10 Андрею Карпову, в общей сложности 120 тысяч рублей. Карпов признал свою вину и получил мягкий приговор – 4 года условно. Аллаяров находится в СИЗО уже 10 месяцев.

На прошлой неделе Денис Аллаяров признал свою вину в даче взятки дяде-полицейскому за оперативные сводки. «Переводя Карпову деньги, я не придавал этому значения, относился легкомысленно. Относился как к простой работе с анонимным источником, который оказался моим родственником», – цитирует Аллаярова портал 66.ru.

Екатеринбург, Елена Владимирова, Степан Фатхиев

