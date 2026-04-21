Суд взыскал с беглецов из СИЗО расходы на их розыск. На рассмотрении еще 18 исков

Кировградский городской суд рассмотрел первые гражданские иски исправительных колоний к осужденным Ивану Корюкову* и Александру Черепанову*, сбежавшим 1 сентября из СИЗО. Пенитенциарные учреждения потребовали компенсировать затраты, понесенные в связи с розыском беглецов.

Как сообщили в пресс-службе суда, в октябре 2024 года Корюков* и Черепанов* были осуждены Центральным окружным военным судом по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ «Приготовление к террористическому акту». Суд назначил им наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы. 1 сентября 2025 года осужденные сбежали из СИЗО № 1. Для их розыска использовался служебный транспорт, а сотрудникам, привлеченным к поискам, заплатили за сверхурочную работу и возместили командировочные расходы. Одного из беглецов поймали 8 сентября, второго – 15-го.

Решением суда с Корюкова* в пользу ИК-53 взыскано 63 471 рубль 76 копеек, с Черепанова* – 34 902 рубля 48 копеек. Кроме того, с Корюкова* взыскана государственная пошлина в размере 2580 рублей 80 копеек, с Черепанова* – 1419 рублей 20 копеек.

В пользу КП-66 с Корюкова* взыскано 49 404 рубля 80 копеек, а также государственная пошлина в размере 2500 рублей, с Черепанова* – 29 668 рублей 2 копейки, а также государственная пошлина в размере 1500 рублей.

В пользу ИК-6 с Корюкова* взыскано 79 079 рублей 29 копеек. Решения суда могут быть обжалованы в установленном порядке.

Сейчас в производстве Кировградского городского суда и мировых судей района находится еще 18 исков к этим же ответчикам.

* Внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

Кировград, Елена Владимирова

