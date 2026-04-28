Уходит в отставку судья, вынесший приговор убийцам 5-летнего Далера

В ближайшие дни выйдет в отставку судья Свердловского областного суда Александр Ладин, который рассматривал многие резонансные уголовные дела последних нескольких лет.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, сегодня Квалификационная коллегия судей на основании п.п. 1 п. 1 ст. 14 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» приняла отставку Александра Ладина с 12 мая 2026 года. Также с 15 мая покинет свою должность судья Свердловского облсуда Елена Калимуллина.

Как уже писал «Новый День», судья Александр Ладин вел уголовное дело об убийстве пятилетнего Далера Бобиева его опекуншей Вероникой Наумовой. 28 июля 2025 года Наумову приговорили к 24 годам колонии общего режима, а ее племянника Даниила Егольникова, который принимал участие в истязании мальчика, – к 5 годам колонии.

Кроме того, судья Ладин вел дело преступного авторитета Марселя Гасанова и дело о жестоком убийстве молодой жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной, которую группа убийц выманила из дома под предлогом продажи автомобиля. Он же направил на принудительное лечение бывшую чиновницу, которая в невменяемом состоянии убила троих своих детей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube