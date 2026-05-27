16-летний подросток на арендованном электросамокате сбил 6-летнего ребенка

В Екатеринбурге зафиксировано еще одно ЧП с участием подростка на арендованном самокате. Оно случилось 26 мая в 13:50 на улице Авиационной.

Как сообщили в пресс-службе горГАИ, 16-летний подросток на самокате сбил 6-летнего мальчика, который вышел из-за припаркованной машины. Ребенка с ушибом мягких тканей головы доставили в детскую городскую клиническую больницу № 9, а после осмотра отпустили домой.



Установлено, что мальчик находился на улице в сопровождении взрослых. Его мать шла впереди и не заметила приближающийся электросамокат.



Как уже писал «Новый День», 20 мая у «Радуга-парка» неизвестный на самокате сбил девушку и скрылся, а в Академическом самокатчик пересекал дорогу, не спешившись, и его сбил автомобиль. 21 мая ГАИ Екатеринбурга провела рейд в центре города и за два часа выявила 52 самокатчиков-нарушителей. 22 мая в Красноуфимске 14-летний подросток на электросамокате сбил 78-летнюю женщину. Пенсионерке потребовалась медицинская помощь.

Екатеринбург, Елена Владимирова

