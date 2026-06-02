Бывших руководителей СИЗО осудили за побег двух заключенных

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал виновными в халатности бывших руководителей СИЗО №1, которые не смогли предотвратить побег двух заключенных.

Как сообщили в пресс-службе суда, приговор вынесен бывшему начальнику СИЗО Алексею Киселеву, его заместителю Андрею Квону и начальнику отделения дежурной службы ФКУ «СИЗО№1» Андрею Зацепину.

Как уже писал «Новый День», в ночь на 1 сентября 2025 года из екатеринбургского СИЗО сбежали Иван Корюков* и Александр Черепанов*, осужденные за попытку поджога военкомата. Сигнализация сработала только в четыре утра. Сотрудники СИЗО осмотрели территорию, но не сразу заметили пропажу осужденных. Позже выяснилось, что в СИЗО не хватало сотрудников, открыть все двери корпуса можно было одним ключом, а видеонаблюдение в камере не велось. Беглецов поймали через несколько дней и осудили повторно, но руководители СИЗО лишились своих должностей и пошли под суд.

Подсудимые полностью признали свою вину и ходатайствовали о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, т.е. без проведения судебного следствия. Всем троим назначено наказание в виде штрафа: Андрею Зацепину – 90 тысяч рублей, Алексею Киселеву и Андрею Квону – по 80 тысяч рублей каждому. Приговор вступит в законную силу через 15 суток, если не будет обжалован сторонами.



* внесен в список экстремистов и террористов

Екатеринбург, Елена Владимирова

