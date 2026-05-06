Сбежавших из СИЗО террористов отправили в тюрьму

В Екатеринбурге вынесен приговор Ивану Корюкову* и Александру Черепанову* (внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), которые в сентябре прошлого года сбежали из СИЗО.

Как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, Корюков* и Черепанов* признаны виновными по ч. 2 ст. 313 УК РФ «Побег из-под стражи, совершенный лицом, находящимся в предварительном заключении, группой лиц по предварительному сговору», п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище».

Черепанову * с учетом наказания по предыдущему приговору окончательно назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с последующим ограничением свободы на 1 год. Корюков* приговорен к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с последующим ограничением свободы на срок 1 год.

Первые 4 года осужденным предстоит провести в тюрьме, остаток срока – в исправительной колонии строгого режима.

Как уже сообщал «Новый День», в октябре 2024 года Корюков* и Черепанов* были осуждены Центральным окружным военным судом по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ «Приготовление к террористическому акту». Суд назначил им наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы. 1 сентября 2025 года осужденные сбежали из СИЗО № 1. Одного из беглецов поймали 8 сентября, второго – 15-го.

Для их розыска использовался служебный транспорт, а сотрудникам, привлеченным к поискам, заплатили за сверхурочную работу и возместили командировочные расходы. 21 апреля Кировградский суд рассмотрел первый гражданский иск о взыскании с беглецов расходов на их поиски. Решением суда с Корюкова* в пользу ИК-53 взыскано 63 471 рубль 76 копеек, с Черепанова* – 34 902 рубля 48 копеек. Кроме того, с Корюкова* взыскана государственная пошлина в размере 2580 рублей 80 копеек, с Черепанова* – 1419 рублей 20 копеек.

Добавим, начальника СИЗО № 1 Алексея Кисилева, его заместителя Андрея Квона и начальника отделения дежурной службы ФКУ «СИЗО № 1» Андрея Зацепина будут судить по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность».

Екатеринбург, Елена Владимирова

