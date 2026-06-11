Свердловский омбудсмен раскрыла пугающие факты о частных перевозчиках

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила, что на многих частных автотранспортных предприятиях регулярно нарушаются права сотрудников, а также правила безопасности – водители и кондукторы работают более 12 часов в сутки без отдыха, зачастую без официального трудоустройства, что угрожает безопасности пассажиров.

Омбудсмен написала на своей странице в соцсети, что при расследовании трагедии у храма Большой Златоуст, где водитель автобуса насмерть сбил четверых пешеходов, необходимо тщательно изучить, в каких условиях работал подозреваемый.

«Проверка, проведенная мной в 2022 году после ряда публикаций в СМИ о конфликтах с кондукторами и водителями, показала, что в частных автотранспортных предприятиях (далее АТП) подавляющее число водителей (до 90%) не являлись гражданами РФ. Владельцы АТП не уведомляли миграционную службу о найме иностранных работников, не представляли сведения об имеющихся вакансиях в службу занятости населения. Полагаю, что не платили и необходимые налоги, поскольку сведения о количестве застрахованных полученных из Пенсионного фонда РФ, очень сильно расходились с числом работников, которые необходимы в каждом АТП по нормативам. Трудоустройство без оформления неизбежно ведет к нарушению прав и самих иностранных работников. Кондуктор, привлечённая к административной ответственности за нарушение режима пребывания и работавшая нелегально, рассказала, что проводила в автобусе более 12 часов в день без перерывов, водитель также не менялся. Он забирал ее в районе 5 утра и увозил домой после 22 часов вечера», – рассказала Мерзлякова и подчеркнула, что готова передать все собранные материалы правоохранительным органам, хотя несколько лет назад они ими не заинтересовались.

Как уже писал «Новый День», вечером 10 июня на перекрестке улиц 8 Марта и Малышева автобус № 81 после столкновения с легковым автомобилем вылетел на тротуар, где стояли люди. Под колесами автобуса погибли четверо: две женщины, мужчина и ребенок. Еще трое пострадавших находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Следственный комитет возбудил два уголовных дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». В рамках расследования задержаны 49-летний водитель автобуса и 43-летний директор транспортной компании, владеющей автобусом. Прокуратура начала проверки всех частных АТП Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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