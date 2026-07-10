«Времена меняются» – у властей Екатеринбурга поменялись планы по строительству метро

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов считает северную часть уральской столицы приоритетной для строительства метро.

«Времена меняются, появляются новые локации, новые территории активного освоения, в том числе северная часть: где ЖК «Изумрудный Бор», Уралмаш. Здесь начинается застройка. Мы анализировали пассажиропоток, потребности, возможности размещения перехватывающих парковок. Наверное, это пока самое перспективное направление», – пояснил мэр в программе «Стенд».

Как уже писал «Новый День», в уральской столице будут продлевать единственную ветку подземки от «Проспекта Космонавтов». Рабочее название будущей станции – «Северная». Городское управление капитального строительства уже выбрало подрядчика, который займётся подготовкой технико-экономического обоснования (ТЭО) для проектирования и строительства новых участков.

Алексей Орлов отметил, что строительство метро может начаться уже в следующем году: ««Будет предложено порядка трёх вариантов трассировки линии. Я думаю, что уже в следующем году приступим к проектированию и, возможно, к строительству при условии поддержки вышестоящих бюджетов. Потому что это удовольствие недешевое, мягко говоря».

Напомним, в марте губернатор Денис Паслер сообщил, что Екатеринбург получил 150 миллионов рублей на разработку документации для проектирования новых линий метро. Но ранее существующую линию хотели продлить на юг. Южное направление предусматривало вариант прохождения через Елизавет и Солнечный с выходом в Академический. Также в Генплане Екатеринбурга до 2045 года было предусмотрено строительство двух новых веток. Планировалось, что вторая линия свяжет станцию «Янтарная» (в районе ВИЗа) со станцией «Каменные палатки» (ЖБИ), а третья линия – станции «Академическая» и «Шарташская».

«Сегодня две самые больные темы в метрополитене – это Академический, там количество населения уже очень большое, тем более там нет мест для приложения труда. Но мы не должны забывать и про старые районы, я имею в виду вторую линию метро – это ВИЗ – ЖБИ, без нее не обойтись», – ранее заявлял депутат Владимир Крицкий.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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