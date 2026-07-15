Уровень Ницы в Ирбите за сутки поднялся почти до 8 метров

Подъем воды в реке Нице на территории Ирбита продолжается. Как сообщил «ВКонтакте» глава города Николай Юдин, на 08:00 часов 15 июля уровень воды составил 786 см, что на 54 см выше, чем сутки назад.
Территория подтопления охватила приусадебные участки и придомовые территории по 212 адресам, где проживает 434 человека, в том числе 98 жилых домов и дач, где проживает 250 человек.
«Еще раз настоятельно предлагаю жителям подтопленных домов перебраться в ПВР. Здесь созданы комфортные условия, и места для размещения есть», – призвал глава города.
Как уже писал «Новый День», вчера днем уровень воды в Нице достиг отметки 741 сантиметр – это на 1 см выше, чем утвержденный показатель, который считается в Ирбите опасным природным явлением. Глава города Николай Юдин принял решение ввести на территории Ирбита режим ЧС муниципального уровня.
Кроме того, режим ЧС на днях введен в Ирбитском и Камышловском районе. Гидрологический прогноз на ближайшие дни неблагоприятный, на Урале продолжаются сильные дожди.
Ирбит, Елена Владимирова
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