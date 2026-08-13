Суд обязал беглецов из СИЗО выплатить полную сумму, затраченную на их поиски

Свердловский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу ФКУ «Лечебное исправительное учреждение № 51» ГУФСИН РФ по Свердловской области и постановил взыскать с Александра Черепанова* и Ивана Корюкова*, совершивших побег из СИЗО № 1, полную сумму расходов на их поиски.

В иске ЛИУ указано, что расходы на ГСМ при розыске беглецов составили 41 810 рублей. Денежная компенсация сотрудникам ФСИН за переработку составила 78 384 рубля, а суточные выплаты – 11 400 рублей. Общая сумма затрат была разделена истцом пропорционально времени розыска каждого из ответчиков. С Александра Черепанова* просили взыскать 56 904 рубля, с Ивана Корюкова* – 74 691 рубль.

Кировградский городской суд удовлетворил иск частично и снизил суммы взыскания. Однако судебная коллегия Свердловского областного суда, изучив апелляцию, изменила решение нижестоящей инстанции. Исковые требования ФКУ «ЛИУ-51» удовлетворены в полном объеме. Решение вступило в силу.

Напомним, в октябре 2024 года Корюков* и Черепанов* осуждены Центральным окружным военным судом по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ «Приготовление к террористическому акту» – за поджог военкомата. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы. В ночь на 1 сентября 2025 года осужденные сбежали из СИЗО № 1 в Екатеринбурге. Их пропажу обнаружили лишь утром при проверке камер. Одного из беглецов поймали 8 сентября, второго – 15-го.

В мае 2026 года осужденные за терроризм были приговорены к дополнительным срокам ограничения свободы с более строгим содержанием (тюрьма) за побег и кражу имущества из садовых домиков, где они скрывались.

* Росфинмониторингом внесены в список террористов и экстремистов

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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