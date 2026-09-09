Кандидата в депутаты от «Яблока» арестовали на 10 суток

Ленинский райсуд Екатеринбурга только что отправил под административный арест на 10 суток кандидата в заксо от «Яблока» Александра Куделькина. Его признали виновным в демонстрации экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ).

В пресс-службе регионального отделения «Яблока» уже заявили, что не согласны с этим решением и считают его политическим.

Как уже писал «Новый День», 7 сентября в Свердловской области полиция задержала шестерых кандидатов в депутаты Госдумы и заксо от партии «Яблоко» – Константина Киселева, Владимира Севостьянова, Александра Куделькина, Шану Огней, Владимира Собянина и бывшего депутата ЕГД Алексея Холодарева. В отношении всех задержанных были составлены протоколы за демонстрацию экстремистской символики в соцсетях, после чего их отпустили домой. Сегодня их начали приглашать в суды для рассмотрения дел об административных правонарушениях.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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