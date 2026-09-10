Перед судом предстанут еще три кандидата в депутаты от «Яблока»

Сегодня, 10 сентября, районные суды Екатеринбурга рассмотрят дела об административных правонарушениях в отношении трех кандидатов в депутаты Госдумы от «Яблока». Всех троих обвиняют в демонстрации экстремистской символики в соцсетях, им грозит штраф или до 15 суток ареста.

Как сообщает пресс-служба «Яблока», дело председателя фракции «Яблока» в Екатеринбургской городской думе Константина Киселева рассмотрит сегодня в 14:00 Ленинский районный суд Екатеринбурга.

Депутата думы Сухого Лога Владимира Севостьянова будут судить в Октябрьском суде Екатеринбурга, Владимира Собянина, члена регионального совета Свердловского отделения партии «Яблоко», – в Кировском суде.

Как уже писал «Новый День», накануне Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил под административный арест на 10 суток кандидата в заксо от «Яблока» Александра Куделькина. Его признали виновным в демонстрации экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ). В пресс-службе регионального отделения «Яблока» уже заявили, что не согласны с этим решением и считают его политическим.

Напомним, 7 сентября в Свердловской области полиция задержала шестерых кандидатов в депутаты Госдумы и заксо от партии «Яблоко» – Константина Киселева, Владимира Севостьянова, Александра Куделькина, Шану Огней, Владимира Собянина и бывшего депутата ЕГД Алексея Холодарева. В отношении всех задержанных были составлены протоколы за демонстрацию экстремистской символики в соцсетях, после чего их отпустили домой. 9 сентября их начали приглашать в суды для рассмотрения дел об административных правонарушениях.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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