Заброшенную гостиницу «Мадрид» снова выставили на торги, начальная цена – 88,7 млн рублей

Заброшенную гостиницу «Мадрид» на Уралмаше снова выставили на торги. Заявки на участие принимаются до 19 октября, сам конкурс пройдет 23 октября. Начальная цена лота – 88,7 млн рублей.

Как сообщается на сайте компании «Дом.рф», в составе лота – здания площадью 9,2 тыс. кв. м и аренда земельного участка 0,73 га. «С учетом архитектурной и исторической ценности объекта культурного наследия (ОКН) федерального значения его предлагается использовать в коммерческих целях, например, вернуть зданию первоначальную функцию – гостиничное обслуживание», – говорится в объявлении. По данным организатора, гостиница находится в удовлетворительном состоянии. Победитель конкурса будет обязан провести работы по ее реставрации и сохранению, а также выполнять требования по содержанию и использованию объекта в установленном законом порядке.

Как уже писал «Новый День», гостиница «Мадрид» была построена в 1933-1937 годах по проекту архитекторов Виктора Безрукова и Петра Оранского. Название памятника отсылает к событиям гражданской войны в Испании в 1930-х годах. В годы Великой Отечественной войны в здании располагался эвакогоспиталь, после – рабочее общежитие. В 1990-х годах общежитие закрыли. Потом на протяжении почти 20 лет здесь менялись арендаторы, но ни один не освоил здание полностью. В заброшенном памятнике неоднократно возникали пожары.

В октябре 2023 года строение отдали в аренду ООО «Гранд Мадрид», но компания не приняла никаких мер для его сохранности, поэтому в конце 2025 года Федеральное агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры расторгло договор аренды. В марте 2026 года бывшую гостиницу передали под управление «Дом.рф».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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