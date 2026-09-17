Губернаторам разослали фейковое требование закрыть избирательные участки

Центральная избирательная комиссия РФ сообщила о распространении фейковой рассылки от имени председателя ЦИК Эллы Памфиловой.

«Главам регионов и руководителям дипломатических представительств и консульских учреждений осуществляется рассылка фейковых писем якобы от имени председателя ЦИК России с требованием прекратить подготовку к голосованию. Это провокация с целью запугивания избирателей и организаторов выборов. Подготовка к голосованию организована в штатном режиме», – говорится в сообщении ЦИК.

В фейковом письме говорится, что голосование 18 сентября требуется «приостановить» якобы по рекомендации Минобороны и «не допустить» нахождения на участках избирателей и членов УИК.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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