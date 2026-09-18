Первым из уральских политиков на выборы пришел Артем Жога (ФОТО)

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога пришел на избирательный участок в Екатеринбурге, чтобы проголосовать за кандидатов в депутаты Госдумы.

«Сегодня с утра приехал на избирательный участок в 354-м окружном военном клиническом госпитале ЦВО Министерства обороны РФ в Екатеринбурге. Проголосовал за депутатов Госдумы вместе с врачами и ребятами, которые проходят здесь лечение после ранений, полученных в зоне специальной военной операции. Эти бойцы – настоящая гордость России. Они защищают Родину и наше мирное небо. Общая задача всех жителей заключается в том, чтобы своим голосом определить будущее страны и поддержать её развитие. Я традиционно голосую в первый день: в такой важный период необходимо помнить о своем гражданском долге и ни в коем случае не пренебрегать им», – написал Артем Жога в соцсетях.

Сегодня ровно в 08:00 в Свердловской области открылись все избирательные участки – 2233 постоянных и порядка 30 временных, которые будут работать три дня – с 18 по 20 сентября. Свердловчане выберут депутатов Государственной думы и областного заксобрания. Кроме того, в 35 муниципалитетах пройдет голосование за депутатов местных дум.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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