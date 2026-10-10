Врачи советуют чередовать зоны уколов для похудения: почему нельзя колоть в одно и то же место

Инструкция к модным препаратам для похудения на основе семаглутида и тирзепатида предполагает введение препарата в живот, наружную поверхность бедер и заднюю поверхность плеча – туда, где есть достаточный слой жировой ткани. Однако врачи советуют не вводить препарат постоянно в одно и то же место, а еженедельно чередовать зоны.

Как объяснила «Новому Дню» эндокринолог ГКБ № 14 Валерия Чернышева, это необходимо, чтобы не нарушать структуру тканей. Если делать инъекции в одно и то же место, внутри образуется своего рода ямочка. Чтобы структура жировой клетчатки не страдала, ей нужно дать время восстановиться после введения препарата.

Как уже писал «Новый День», среди желающих сбросить лишний вес настоящим хитом стали препараты на основе семаглутида и тирзепатида, причем далеко не всегда их используют по назначению врача. В погоне за быстрым результатом пациенты забывают, что у этих средств есть противопоказания, строгие схемы приема и побочные эффекты. Например, некоторые начинают прием с доз, в разы превышающих рекомендованные – что может привести к острому панкреатиту и саркопении (потере мышечной массы). В случае использования одной и той же иглы для инъекций несколько раз подряд тоже может возникнуть ряд осложнений, вплоть до полиорганной недостаточности. А при нарушении техники подкожной инъекции возможно развитие липодистрофии.

Врачи напоминают, что данные средства отпускаются исключительно по рецепту и показаны только при сахарном диабете второго типа и клинически подтвержденном ожирении. Только специалист может подобрать безопасную схему перевода, правильную стартовую дозировку, определить необходимость паузы и оценить переносимость с учетом истории болезни.

Между тем, рассчитывать на снижение веса исключительно за счет инъекций не стоит. При использовании таких препаратов механика похудения следующая: в первые недели организм теряет преимущественно жидкость, а примерно через месяц начинается сжигание жировой ткани, однако параллельно идет и потеря мышечной массы. Время терапии «на уколах» необходимо использовать, чтобы перестроить пищевое поведение, ввести физическую активность и в целом перейти к более здоровому образу жизни. Если же полагаться только на уколы, игнорируя питание и спорт, после окончания терапии жировая ткань возвращается, причем в четыре раза быстрее. О том, как эффективно снижать вес, используя популярные уколы для похудения, «Новый День» писал здесь.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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