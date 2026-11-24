Ленинский районный суд Екатеринбурга по ходатайству следователя продлил срок содержания под стражей Аркадию Вагнеру. Мужчина был соучастником нападения на известного ученого-селекционера Никиту Зезина. Он останется в СИЗО по 27 января 2027 года включительно.

Как ранее писал «Новый День», 13 июля директор УрФАНИЦ Никита Зезин и его заместитель Александр Шанин обследовали опытные посевы. На одном из полей они увидели детей 8-10 лет на квадроциклах, застрявших в грязи. Зезин попросил у детей телефон их родителей, позвонил им и договорился, что довезет детей до института, где они смогут их забрать. Приехав к институту, отцы ребят повели себя агрессивно – начали оскорблять и избивать пожилого ученого, а затем и его заместителя. Через девять дней Никита Зезин скончался в больнице от инфаркта. Его близкие считают, что болезнь была спровоцирована избиением и стрессом.

Еще один участник нападения Александр Реверук также содержится под стражей. Ему, как Аркадию Вагнеру, предъявлено обвинение в хулиганстве, сопряженном с насилием (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

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