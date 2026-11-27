Компания ООО «Сити Билдинг» бывшего депутата екатеринбургской городской думы Виталия Чачина должна будет выплатить государству крупную сумму – 82 млн рублей за участие в картельном сговоре. Суд удовлетворил соответствующий иск прокуратуры Свердловской области, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Вместе с «Сити Билдингом» выплачивать многомиллионный ущерб будет второй участник картеля – ООО «Техностройкомплект».

«В результате их недобросовестных действий были заключены контракты на капремонт моста через реку Урал на обходе села Богдановское в Челябинской области, на выполнение работ по ремонту насосных станций в городе Донской Тульской области», – сообщили в прокуратуре.

Эти 82 млн – деньги, полученные коммерсантами в результате недобросовестной конкуренции, уточнили в ведомстве.

Напомним, на этой неделе Екатеринбургская дума лишила Виталия Чачина мандата большинством голосов – депутаты изгнали предпринимателя из своих рядов, т.к. тот проходит по уголовному делу о картельном сговоре. Также стоит отметить, что прокурор требовал отправить Чачина в колонию на 5 лет. В декабре 2025 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал депутата невиновным, но прокуратура обжаловала это решение и добилась пересмотра дела. При повторном рассмотрении в июле 2026 года Верх-Исетский суд признал Чачина виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2,5 миллиона рублей. Сам депутат вину не признал. В ноябре Свердловский областной суд отклонил апелляцию защиты Чачина, таким образом, обвинительный приговор вступил в силу.

Екатеринбург, Елена Сычева

© 2026, РИА «Новый День»

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