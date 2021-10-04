Слух дня: областные власти могут предложить Ионину только пост мэра

Депутат Госдумы от СР Дмитрий Ионин, полномочия которого истекают с началом работы нового созыва – 12 октября, до сих пор не определился, где именно он продолжит свою карьеру.

Говорят, что пост политического вице-губернатора, который стал вакантным после избрания в Госдуму единоросса Сергея Бидонько, Ионину достанется вряд ли, несмотря на то, что такая версия транслировалась в СМИ. По слухам, все, что резиденция может предложить Дмитрию Ионину, – это пост главы Первоуральска в 2022 году, сразу после выборов губернатора. А до тех пор нужно будет поработать на еще более низкой должности – вице-мэра этого города по социальной работе. Зато, говорят, после нескольких лет работы главой Первоуральска Ионин сможет получить должность управляющего Западным управленческим округом.

Как уже сообщал «Новый День», в разгар кампании, 16 августа, Ионин заявил, что снимается с выборов по Березовскому одномандатному округу №170 и собирается сосредоточиться на кампании «по спискам». Но по спискам он в Госдуму не прошел – объединенной свердловско-пермской территориальной группе СР не хватило голосов. В информационном пространстве курсировали различные версии о том, что могли пообещать Дмитрию Ионину в обмен на такую уступку (например – место вице-губернатора), но депутат опровергал такую возможность тогда, опровергает и сейчас. «Никаких договоренностей не было», – подчеркнул он уже после выборов в разговоре с корреспондентом агентства.

Екатеринбург. Другие новости 04.10.21

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