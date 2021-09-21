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Вторник, 21 сентября 2021, 15:33 мск

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Шансы Ионина остаться в Госдуме невелики: «Буду обсуждать свое будущее с Мироновым»

Депутат Государственной думы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин в этот раз имеет не слишком большие шансы получить мандат по партийному списку.

В Свердловской области партия показала достаточно хороший результат на выборах – около 13%. Но в этом году территориальная группа состояла из двух регионов: к Среднему Уралу добавили Пермский край. Источники сообщают, что после того как Дмитрий Ионин снялся с Березовского одномандатного округа и сосредоточился на работе по партийному списку, Пермь утратила мотивацию для активной работы, так как первые два места в списке заняли свердловчане. В итоге пермский результат СР оказался на несколько процентов ниже свердловского, что и повлияло и на общий расклад. В связи с этим, скорее всего, тергруппа получит только одно место в Госдуме, которое достанется лидеру справороссов на Урале Андрею Кузнецову.

На вопрос «Нового Дня» о планах на будущее Дмитрий Ионин ответил, что в ближайшие дни полетит на встречу с лидером партии Сергеем Мироновым, чтобы обсудить эту тему. Впрочем, он заявил, что некоторая надежда на получение мандата у него все-таки есть, но это будет зависеть от результатов других территориальных групп.

Напомним, 16 августа Ионин заявил, что снимается с выборов по Березовскому одномандатному округу №170, и собирается сосредоточиться на кампании «по спискам». В информационном пространстве курсировали различные версии о том, что могли пообещать Дмитрию Ионину в обмен на такую уступку (например – место вице-губернатора), но депутат опровергал такую возможность тогда, опровергает и сейчас. «Никаких договоренностей не было», – подчеркнул он сегодня в разговоре с корреспондентом агентства.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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